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Общество8 июля 2022 6:35

По выплатам раненым на Украине и матерям на школьную форму обратились к Александру Ведерникову

Спикер ЗС Иркутской области провел прием граждан
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам.

Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам. Так, к спикеру обратилась многодетная мама Ирина Воронцова. Она рассказала, что многодетным и малоимущим семьям раз в два года полагается выплата на покупку школьной формы. Ее размер составляет 1100 рублей. Спикер сообщил, что депутаты направят обращение с просьбой проанализировать размер социальной выплаты в профильное региональное министерство. Тем самым, выплата может быть проиндексирована.

Также среди обратившихся - иркутянин Денис Спицын. Он получил ранение во время спецоперации на Донбассе. В июне обратился в соцзащиту за выплатой, однако в ведомстве не приняли никаких действий.

- Мы закрепили дифференцированную помощь пострадавшим в ходе спецоперации на уровне закона. Поможем повторно обратиться в министерство. Закон принят в июне, и вам обязаны предоставить выплату, на которую претендуете, - отметил Александр Ведерников.

Также на прием обратилась жительница региона, которой отказали в присвоении звания ветерана труда Иркутской области. Все потому, что ее стаж составляет 44 года, в ее трудовой книжке множество поощрений и благодарностей. Александр Ведерников напомнил, что с 1 января 2023 года вступают в силу изменения в закон «О ветеранах труда Иркутской области». Получить звание смогут люди, проработавшие не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, и не имеющие наград, почетных званий и поощрений.