По выплатам раненым на Украине и матерям на школьную форму обратились к Александру Ведерникову

Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников провел прием граждан по личным вопросам. Так, к спикеру обратилась многодетная мама Ирина Воронцова. Она рассказала, что многодетным и малоимущим семьям раз в два года полагается выплата на покупку школьной формы. Ее размер составляет 1100 рублей. Спикер сообщил, что депутаты направят обращение с просьбой проанализировать размер социальной выплаты в профильное региональное министерство. Тем самым, выплата может быть проиндексирована.

Также среди обратившихся - иркутянин Денис Спицын. Он получил ранение во время спецоперации на Донбассе. В июне обратился в соцзащиту за выплатой, однако в ведомстве не приняли никаких действий.

- Мы закрепили дифференцированную помощь пострадавшим в ходе спецоперации на уровне закона. Поможем повторно обратиться в министерство. Закон принят в июне, и вам обязаны предоставить выплату, на которую претендуете, - отметил Александр Ведерников.

Также на прием обратилась жительница региона, которой отказали в присвоении звания ветерана труда Иркутской области. Все потому, что ее стаж составляет 44 года, в ее трудовой книжке множество поощрений и благодарностей. Александр Ведерников напомнил, что с 1 января 2023 года вступают в силу изменения в закон «О ветеранах труда Иркутской области». Получить звание смогут люди, проработавшие не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, и не имеющие наград, почетных званий и поощрений.