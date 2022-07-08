Segezha Group и Национальный совет по корпоративному волонтерству подписали соглашение о сотрудничестве. Фото предоставлено компанией.

7 июля с.г. в Москве на конференции «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», посвященной 20-летию Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров, выступила вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева. От лица холдинга она также подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным советом по корпоративному волонтерству.

В ходе выступления Кермен Манджиева подробно рассказала о развитии корпоративного волонтерства холдинга. В этой сфере Segezha Group обладает значительным потенциалом. Компания – молодая, с широкими перспективами развития бизнеса. Это первый холдинг российского ЛПК, вышедший на IPO. Размещение состоялось на Московской бирже весной прошлого года. Также в 2021 году Segezha Group провела публичные слушания и опубликовала свой ESG-отчет.

В настоящее время компания представлена в 9 российских регионах. В состав Группы входит более 20 предприятий. На них трудится более 20 тысяч человек. Как правило, заводы расположены в небольших городах, например, в г.Сегежа (Республика Карелия), г.Сокол (Вологодская область), г.Лесосибирск (Красноярский край). При этом в конце прошлого года количество активов холдинга заметно увеличилось – Segezha Group присоединила ООО «Интер Форест Рус» в Иркутской области и Красноярском крае.

Волонтерское движение объединяется под единым брендом Segezha Group. С целью достижения ЦУР и соответствия наилучшим практикам ESG волонтерская деятельность делится по трем главным направлениям: экологическому, социальному и интеллектуальному.

Уже собран актив будущего движения. В нем более 100 человек в возрасте от 19 до 60 лет. При этом их средний возраст – 35 лет. Таким образом, решение о вступлении в волонтерские ряды принимается с сознательных позиций, исходя из желания принести пользу обществу. Одновременно волонтерское движение является дополнительным преимуществом для бренда работодателя, особенно с точки зрения молодого поколения.

Больше всего волонтеров холдинга в Костромской области и Москве. За ними следуют Иркутск, Киров, Вологда, Сегежа, Лесосибирск. Сейчас идет их обучение, знакомство внутри команды. Segezha Group также перенимает опыт «материнской» компании – АФК «Системы».

Волонтеры уже начали свою работу – пробежали #ЗаЛес, готовятся к эко-субботнику в Кенозерском национальном парке, а также к очистке пляжа в г.Сегежа Республики Карелия.

Важное внимание в Segezha Group уделяют контакту с Национальным советом по корпоративному волонтерству. В заключение мероприятия с ним подписали соглашение о сотрудничестве на некоммерческой основе.

Опыт доказывает, что корпоративное волонтерство может вести к значимым социальным изменениям, эффективным корпоративным коммуникациям. Для объединения волонтерских ресурсов в 2014 году создали Национальный совет по корпоративному волонтертсву. В нем более 60 компаний-участников, 40 тыс. корпоративных волонтеров, 70 партнеров из государственного, корпоративного и некоммерческого секторов в 30 регионах России.

Теперь Segezha Group и Совет будут проводить совместные консультации, рабочие встречи, экспертные совещания, «круглые столы» и конференции. Также они займутся совместными исследованиями и обменом информацией.

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева комментирует: «Для нас важно сотрудничество с такой крупной и хорошо зарекомендовавшей себя организацией. Надеемся с опорой на ее опыт и возможности совместных проектов выстроить эффективный механизм волонтерства внутри Segezha Group. В свою очередь, готовы активно делиться своими идеями и наработками».

«Мы сильны нашим партнерством. Ни одна компания, ни даже две компании вместе не могут сделать что-то, что действительно будет влиять на уровень и качество жизни людей, которые живут и работают в регионах нашего присутствия. Поэтому мы очень гордимся, что у нас около 70 партнеров из государственного, корпоративного и некоммерческого секторов. Для нас одним из ключевых моментов является продолжение нашего партнерства. Потому что мы считаем, что в этом одна из наших сильных сторон», - отмечает Жукова Ирина, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com