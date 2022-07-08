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Общество8 июля 2022 14:08

70-летний мужчина пропал без вести в предместье Рабочее в Иркутске

Он ушел из дома 8 июня и не вернулся
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
70-летний мужчина пропал без вести в предместье Рабочее в Иркутске

70-летний мужчина пропал без вести в предместье Рабочее в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске уже месяц ищут 70-летнего Валерия Крука, который пропал без вести 8 июня. Как рассказали полиции его родственники, в тот день мужчина вышел из дома по улице Напольная в предместье Рабочее и не вернулся. До сих пор никаких вестей о нем нет. Где может находиться пенсионер, никто из родных не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 60 лет. Рост 170-180 см. телосложение плотное, лицо овальное, волосы с проседью, нос средний.

Всех, кто, что либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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