Заключенного до смерти избили в колонии Братска. Фото: Виктория МИНАЕВА

Трагедия произошла в одной из колоний Братска. В ночь с 19 на 20 июня группа осужденных, чтобы дезорганизовать работу учреждения, набросилась на других заключенных. Им не понравилось, что те соблюдают установленный в колонии порядок отбывания наказания. Зэки избили нескольких осужденных, причинив им различные травмы. Один из пострадавших позже скончался на больничной койке.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. – А также и по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас следователи и прокуратура выясняют все подробности трагедии. В частности, сообщается:

- По версии следствия, 8 осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области вооружившись деревянными палками и ножами избили осужденных из других отрядов, которые по мнению лидера организованной группы отказывались подчиняться требованиям последнего, сотрудничали с администрацией исправительной колонии, - уточняют в СУ СК по Иркутской области. - В результате один из потерпевших скончался в больнице, еще шестерым осужденным причинены различные телесные повреждения.

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