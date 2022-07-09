Мужчину, который уехал из дома на серой «Тойота Калдина», разыскивают в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С заявлением о розыске Константина Кривошеева обратилась в полицию родственница 42-летнего мужчины.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-Оперативники выяснили, что около 15 часов 5 июля Константин Кривошеев уехал из поселка Маркова под Иркутском и с тех пор о нем ничего неизвестно, - отмечают в ведомстве.

Пропавший уехал из дома на легковой автомашине «Тойота Калдина» светло-серого цвета, госномер К 352 АУ 142 регион. в полиции просят всех, кому что-либо известно о том, где может находиться разыскиваемый, связаться с МВД.

Вот приметы Константина Кривошеева: на вид около 45 лет, худощав, среднего роста, короткая стрижка, русые волосы. Во время отъезда был одет в серую футболку, темную мастерку, синие брюки. Кроссовки - темно-синие. Среди особых примет отмечается большой пятисантиметровый шрам на колене и розовое родимое пятно 3х2 см.

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