Утром 9 июля в Иркутской области действуют два пожара в лесу на площади 10 га. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На утро 9 июля, как сообщают в официальном канале правительства Иркутской области в соцсетях, в регионе действовало два лесных пожара на площади 10 гектаров. Их тушат.

- За минувшие сутки ликвидировано четыре пожара на площади 281,5 га, - отмечают в пресс-службе. - Полностью локализовано три очага на площади 333 га.

Ради того, чтобы не допустить распространения огня в тайге, с ним борются 364 человека. Используются все возможности авиации. Так, переброска десантников с одного очага на другой организована двумя вертолетами. За ситуацией наблюдают с неба, в этом участвуют экипажи четырех самолетов - один Ан-2 и три легкомоторных.

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