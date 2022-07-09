Дольщики долгостроя на ул. Сергеева в Иркутске начали получать выплаты.

Первые 45 дольщиков долгостроя на улице Сергеева в Иркутске, застройщик которого был признан банкротом, получили компенсации. Деньги, после получения всех необходимых документов, им переводят за трое суток. Сейчас ожидают выплат еще 30 человек, а всего несостоявшихся владельцев жилья 115. Остальным стоит поторопиться. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В соответствии с принятым план-графиком восстановление прав граждан по этому долгострою было запланировано на конец 2022 года, однако с учетом оперативной работы региона работы ведутся с опережением, нам удалось сократить этот срок на шесть месяцев, – отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. - Это позволит дольщикам приобрести квартиры до конца года, получить регистрацию и записать детей в школы и детские сады.

Напомним, застройщик дома на ул. Сергеева - ООО «БазисСтройИнвест» - в 2020 году был признан банкротом. ЖК на Сергеева в Иркутске - это четыре блок-секции и подземная автостоянка. Поскольку построено было не так много, то, по закону, достраивать этот ЖК за счет госсредств было признано нерациональным. В 23 квартирах уже живут семьи, люди потратили средства на отделку, но вариантов нет - надо соглашаться на компенсацию и приобретать другое жилье.

Уполномоченный банк АО «ДОМ.РФ» начал прием заявлений о выплате компенсаций 28 июня. Для иркутян работает выездной офис.