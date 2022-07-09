Девушка на "Тойоте" вылетела на Верхнюю Набережную в Иркутске и едва не сбила людей. Фото: скриншот с видео паблика "Сводка 138".

ЧП произошло 8 июля, вечером, на Верхней Набережной в Иркутске. Девушка на машине буквально "зависла" над водой. По большому счастью, обошлось без пострадавших. Вот как описывает аварию участник паблика "Сводка 138" :

" Это произошло прямо на моих глазах. До сих пор картина стоит перед глазами. На лавочке сидела девочка лет 15, ее вещи лежат на углу. Машина пролетела в полуметре от нее".

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области прояснили обстоятельства произошедшего.

-Накануне вечером неизвестная на автомашине "Тойота Марк-2 не справилась с управлением и вылетела на тротуар, - уточняют КП- Иркутск в ведомстве. - Сейчас виновницу происшествия, которая бросила машину и сбежала, разыскивают.

Что касается автомобиля, то его, как и положено в таких случаях, поместили на арестплощадку.

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