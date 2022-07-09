Пробки в Иркутске на ул. Сурнова в субботу, 9 июля, оцениваются в 9 баллов. Фото: Яндекс. пробки

В Иркутске пробки. Это совершенно неожиданно для выходного дня, субботы 9 июля. И автомобилисты города, несмотря на сообщения о ремонтных работах, этого никак не ожидали. Однако сервис Яндекс.пробки свидетельствует - затруднения в движении по городу есть, и притом значительные.

.- Зафиксирована необычно плотная пробка — улица Сурнова, от улицы Олега Кошевого до улицы Шевцова, - отмечают аналитики. -. Пробка растянулась на 2,6 км. В ней можно потерять 23 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 4 минуты. Неожиданно плотное движение. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов.

В целом сервис оценивает пробки в городе на 3 балла. Сами автомобилисты сообщают, что стоит также и улица Байкальская ( все затруднения в движении по городу вы можете увидеть на карте сервиса Яндекс пробки). Учитывайте этот момент, выезжая из дома.