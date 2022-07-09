Житель Шелехова сдавал свою квартиру под наркопритон. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Предприимчивый" житель Шелехова поставил дело на проток почти год назад, в сентябре 2021 года. Именно с этого времени шестидесятилетний хозяин квартиры, который был ранее судим за кражу, систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым, а взамен с ним расплачивались алкоголем, табачной продукцией и наркотиками. О конце криминального бизнеса сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Противоправная деятельность была пресечена в июне сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Шелеховскому району, - уточняют в ведомстве. - В ходе обыска был обнаружен фрагмент фольги с остатками наркотического вещества, а также приспособление для его употребления. По заключению экспертов указанные вещества относятся к категории наркотиков синтетического происхождения.

Теперь "дельцу" предстоит ответить за предоставление своей квартиры под притон. Срок за это по закону предусмотрен - до 4 лет колонии. А четверо "постоянных клиентов" ответят за свое.