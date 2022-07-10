Ждать ли дождя 10 июля в Иркутске, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вновь переменчивую погоду обещают синоптики в Иркутске. В воскресенье, 10 июля в столице Приангарья облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Так что, иркутянам не помешает захватить зонтик, отправляясь на прогулку по городу. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с. Днем столбик термометра покажет +21,+23 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 10 июля переменная облачность. Ветер подует северо-западный, северо-восточный 3-8 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с, температура при прояснении до +5 градусов, днем +21,+26, при облачной погоде +12,+17.

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