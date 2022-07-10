Еще 55 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, пусть и не такими большими темпами, но продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 55 человек. 17 из них проживают в Иркутске. С весны 2020 года, когда в Приангарье началась пандемия, у нас уже 296 578 зараженных. Госпитализированы на данный момент 251 пациенто. Прирост за сутки составил 19 больных. Такова сводка на 10 июля от оперативного штаба.

За два года от Covid-19 в Приангарье умерли 8 694 человека. За сутки эта статистика, к счастью, не пополнилась. От заболеваний, не связанных с ковидом скончались 707 пациентов. За сутки по этой причине умер один человек.

Что касается хороших новостей, то за два года болезнь победили 292 433 человека. За сутки выздоровели еще 48 сибиряков.

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