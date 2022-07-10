ИТ-специалисты из Иркутской области получат отсрочку от армии. Фото: правительство Иркутской области

ИТ-компании Иркутской области подали заявку на получение отсрочки от армии для 62 специалистов в сфере информационных технологий. И часть из них уже одобрили. Решение по остальным принимает призывная комиссия.

- По закону, для развития отрасли информационных технологий отсрочку от армии могут получить молодые люди в возрасте до 27 лет, - уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области. – У них должно быть высшее образование и проработать в IT-организациях они должны не менее 11 месяцев. Если трудовой договор с ИТ-специалистом заключен в течение года после окончания вуза, продолжительность работы неважна.

Как отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко отсрочка от армии – это стимул для молодых специалистов трудоустроиться в ИТ-компании сразу после получения диплома. Важно, чтобы они могли применять свои знания на практике, разрабатывать новые программные продукты и приносить пользу отечественным технологиям в ИТ-сфере.

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