Segezha Group построит жилую CLT-многоэтажку в Иркутской области. Фото предоставлено компанией.

В г.Байкальск Иркутской области Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») совместно с ВЭБ РФ реализует инновационный проект в сфере деревянного многоэтажного жилого домостроения.

Планируется возвести четырехэтажный дом площадью 1600 кв. м. В нем будет 28 квартир. Строительство начнется в этом году.

Для Segezha Group байкальский проект представляет собой концептуальное продолжение работы, начатой в г.Сокол Вологодской области. Этой осенью там завершится возведение жилого комплекса из двух четырехэтажных CLT-домов общей площадью около 4 600 кв. м на 64 квартиры для сотрудников сокольских предприятий холдинга.

Вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group Маргарита Ли комментирует: «Важно, что в Байкальске будет задействован наш успешный опыт, полученный в Соколе. Для Segezha Group проект в Байкальске – полностью некоммерческое сотрудничество с ВЭБ РФ. Но для нас в этом проекте весьма важен другой аспект – возведенный нами дом пройдёт испытания на сейсмостойкость. Без преувеличения, эти испытания станут очередной вехой в развитии российского деревянного многоэтажного домостроения. В теории всем известно, что CLT панели отличаются повышенной сейсмостойкостью, но доказательством этого на практике, с использованием конкретных производимых в России панелей, в российских реалиях, с привлечением российских ученых и специалистов, пока еще никто не занимался. В этом смысле Segezha Group оказывается первопроходцем. Как это и было совсем недавно при испытании наших CLT-панелей на огнестойкость. К слову сказать, они с честью выдержали это испытание и даже во многом превзошли ожидания специалистов. Еще один важный момент – это будет абсолютно экологичный, «зеленый», дом и его строительство станет основой концепции создания мощного туристического кластера на Байкале».

«Сейчас очень важно инвестировать в устойчивое развитие, особенно в сфере бизнеса. Одним из трендов является использование возобновляемых ресурсов, одним из которых является древесина. Рост интереса к деревянному домостроению во многом обусловлен экологией. Древесина – возобновляемый строительный материал, при производстве которого вредных выбросов в атмосферу в десятки раз меньше, чем при применении железобетона», - отмечает Теймур Магомедов, директор по развитию ООО «Байкал. Центр» (входит в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ).

Спрос на деревянное домостроение растет. При этом архитекторы и строители отмечают удобство и скорость работы с CLT. Одновременно их можно комбинировать с другими стройматериалами, такими как клееный брус, сталь, бетон, стекло. Такая особенность CLT позволяет более гибко выбирать архитектурный стиль, дизайн здания, а также отделку помещений.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета ООО «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры.

Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: https://segezha-group.com/