Высокая пожароопасность лесов ожидается в Иркутской области с 12-14 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области с 12 по 14 июля обещают высокую четвертого класса и чрезвычайную пятого класса пожароопасность лесов. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая обстановка ожидается в местами в западных, центральных и южных районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Вход и въезд в лес при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, использование источников открытого огня под запретом, - предупредили в ведомстве. - В сухую ветреную погоду малейшая искра может стать причиной лесного пожара.

Напомним, на территории Приангарья все еще действует особый противопожарный режим. При нем нельзя разжигать огонь, использовать мангалы, сжигать мусор и траву.

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