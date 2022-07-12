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Общество12 июля 2022 10:34

Дождь с грозой и порывом ветра до 14 м/с накроют Иркутскую область 13 июля

В МЧС предупредили о высокой и чрезвычайно высокой пожароопасности в регионе
Татьяна КОЛЯДИНА
Дождь с грозой и порывом ветра до 14 м/с накроют Иркутскую область 13 июля

Дождь с грозой и порывом ветра до 14 м/с накроют Иркутскую область 13 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дожди не хотят отпускать Иркутскую область. 13 июля они вновь обрушатся на регион. Да не одни, а с грозой и сильным ветром. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Ну а если прояснится, то стоит быть осторожнее на дорогах, так как с утра синоптики обещают туман. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Температура ночью опустится до +15 градусов, в нижних формах рельефа до +5, в Катангском районе при прояснении ожидается 0…+5, а днем будет стоять жара, - рассказали в ведомстве. – Днем воздух прогреется до +28, при облачной погоде до +19.

Напомним, 14-15 июля местами в западных, центральных и южных районах метеорологи прогнозируют высокую четвертого класса и чрезвычайную пятого класса пожароопасность лесов.

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