День металлурга 2022 в Братске: ждите певицу Анну Асти

Эстрадная певица Анна Асти приедет на День металлурга 2022 в Братске. Фото: Иван МАКЕЕВ

День металлурга 2022 в Братске ожидается праздничным. И это еще мало сказано! Впервые после долгого перерыва ( а если конкретно - то два года прошло) отменены все ковидные ограничения и люди сложной, по-настоящему тяжелой, профессии в награду за свой труд получат яркий праздник.

- В Братске спортивно-развлекательная программа для взрослых и детей 16 июня стартует в 11:00 на базе отдыха «Простоквашино», - сообщают организаторы. - В 20:00 жителей города будут ждать на площади Ленина, где пройдет концерт «Музыка метALла» с участием местных танцевальных и вокальных коллективов. Приглашенная звезда -- певица Анна Асти.

Напомним, в Шелехове в День металлурга ждут Стаса Михайлова, в Тайшете - группу "Пицца", в Красноярске ( вдруг кто доберется до столицы края !) Вячеслав Бутусов.

КОНКРЕТНО

Чем знаменита Анна Асти, которая приедет на День металлурга в Братск?

В ноябре 2021 года певица Anna Asti, она же Анна Дзюба, покинула популярный дуэт Artik & Asti. Вместе с его сооснователем Артемом Умрихиным они пели более 10 лет. Artik & Asti буквально коллекционировали музыкальные награды, а их хиты «Истеричка», «Девочка, танцуй» и «Грустный дэнс», казалось, навечно «прописались» в списках скачиваний популярных сервисов.После ухода из группы Анна Дзюба представила сольный проект Anna Asti, выпустив 14 января 2022 года дебютный сингл «Феникс» и клип на него. Сама одноименная дебютная пластинка вышла к 32-летию артистки 24 июня 2022 года.