Водитель фуры погиб после столкновения с Honda CR-V на трассе в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла 12 июля А-331 «Вилюй» в Братском районе. В 22 километрах от села Покосное стлкнулись кроссовер Honda CR-V и грузовой тягач Renault Premium. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла, а грузовик съехал с дороги и врезался в деревья.

- 50-летний водитель фуры от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 37-летний водитель легкового автомобиля с различными повреждениями отправлен в больницу.

Сейчас все причины аварии выясняют инспекторы ГИБДД. Дорожные полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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