Цена проезда на всем общественном транспорте Иркутска с 15 июля составит 25 рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В коммерческих автобусах Иркутска стоимость проезда выросла относительно давно - 25 рублей днем и 30 вечером. Муниципальный транспорт держал цены до последнего. Но вот дата названа - с 15 июля и здесь цена проезда составит 25 рублей. Почему пришлось принять это решение, которое не назовешь популярным, объяснили представители администрации Иркутска. Отметим, что цена не повышалась с 2016 года, тариф оставался самым низким в России.

– Сейчас ситуация на муниципальных транспортных предприятиях тяжелая, - пояснил вице-мэр Дмитрий Ружников. - При тарифе 15 рублей перевозчики не могут предоставлять качественные услуги, отвечать за безопасность, развиваться и обновлять подвижной состав. Оба транспортных МУПа являются планово-убыточными, в связи с чем из бюджета города ежегодно выделяются субсидии на обеспечение их хозяйственной деятельности.

Сейчас вводится новая система - контрактная. Так положено в соответствии с федеральным законом. При этом сам размер тарифа был определен в ходе экспертизы. И он относительно невысок - реальная стоимость перевозок много выше. Уже куплены новые автобусы - осенью на дороги Иркутска выйдет 40 машин.

Следующим шагом, который уже запланирован, должно стать сокращение числа автобусных маршрутов, часть из которых повторяет друг друга. Сколько и каких машин должно быть на линии, сейчас выясняют с помощью ученых, которые рассчитывают нагрузку на разных направлениях.