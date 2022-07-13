Ждать ли дождя в Иркутске 13 июля рассказали синоптики

До +28 градусов прогреется воздух в Иркутске 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 13 июля ожидается самая обычная для середины лета, ведь именно второй месяц этого времени года по традиции самый жаркий в сезоне. Так, сегодня воздух в столице Приангарья прогреется до +26… +28 градусов. Об этом рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 13 июля будет без осадков, - говорят метеорологи. – Облачность – переменной, а направление ветра юго-восточным, скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в региональном центре, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 13 июля не везде такая замечательная. Где-то пройдут кратковременные дожди и грозы, порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем в регионе до +24…+29, но если небо затянут облака, похолодает до +14…+19.

Синоптики напоминают, что в лесах области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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