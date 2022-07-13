Раненого грача выхаживают в зоосаде в Иркутске

Раненого грача выхаживают в Иркутском Зоосаде. Фото: предоставлено зоопарком.

Раненого грача спасла одна из сотрудниц Иркутского зоосада. Анастасия Стоцкая увидела птицу, сидящую на обочине, идя на работу. Пернатая явно была потрепана и истощена, а когда иркутянка приблизилась к ней, не улетела. Опытным взглядом специалист обнаружила перелом крыла и взяла грача с собой. Об этом рассказали КП-Иркутск в зоопарке.

- Скорее всего, грача потрепали кошки, - говорят в Зоосаде. – Анастасия принесла его в зоопарк для реабилитации. Увы, осмотр показал, что травмы серьезны и летать птица уже не сможет, а значит и выпустить ее на волю – невозможно.

Так, сейчас грач живет в карантинном помещении при зоопарке. Пташка уже совсем освоилась: привыкла к сотрудникам, уже выпрашивает лакомства.

- Больше всего Карыч – так мы прозвали его за разговорчивость - любит мясо и бананы, - говорят зоологи. – Но рацион его разнообразен. Он получает и насекомых, и овощи, и яйца, и так далее.

Останется ли Карыч на ПМЖ в Зоосаде, специалисты не уточняют. Только сожалеют, что у организации не хватает ни места, чтобы размещать подобных пациентов, ни рабочих сил, поэтому в большинстве случаев на просьбы принять раненых животных, они отвечают отказом.

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