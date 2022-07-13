Свалка горит в поселке Квиток Тайшетского района

Опилки горят в поселке Квиток Тайшетского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Квиток Тайшесткого района с 27 июня горит свалка отходов лесопиления из-за бездействия местной администрации. Кроме того, она много раз нарушала требования пожарной безопасности. Плюс к тому вопрос остается нерешенным уже третью неделю. По периметру свалки сделана опашка, угрозы распространения нет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Задымление в населенном пункте отсутствует, - уточнили в ведомстве. - Силами пожарных подразделений, осуществляющих проливку горящих очагов, удалось уменьшить площадь пожара с 600 до 100 квадратных метров. Пожарные каждый день прокладывают маршруты движения к очагам пожара, однако методы оперативного и качественного тушения отходов лесопиления и мусора на определенной глубине требуют привлечения инженерной техники. Местные жители трактором расчистили участок свалки, чтобы обеспечить пожарным возможность тушения.

Сотрудники МЧС обращались в администрацию, чтобы она предоставила технику и провела заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожбезопасности, но результатов не было. Поэтому были отправлены письма в Роспотребнадзор, службу государственного экологического надзора в Иркутской области, а также в адрес Тайшетской межрайонной прокуратуры.

В итоге прокуратура вынесла представление об устранении нарушений, а глава Квитокской администрации оштрафован. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении и начато расследование в отношении администрации Тайшетского муниципального района. Даже после привлечения к ответственности, вопрос был оставлен без внимания.

Таким образом, администрации вручено предписание, где содержатся 19 нарушений требований пожарной безопасности. Это захламленность горючим мусором, отходами, сухой травой и другое. Отмечается, что такая свалка появилась здесь в еще с 2019 года.

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