Для школьников Иркутской области готовится новый сезон проекта «Билет в будущее». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом учебном году продолжится проект «Билет в будущее», цель которого – помочь учащимся Приангарья определиться с будущей профессией. Также участие в проекте примут более 150 педагогов, которые будут помогать ученикам, сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

– Через тестирование и профпробы дети ближе знакомятся с миром профессий и с самими собой, они понимают в чем их сильные и слабые стороны, чего они хотят. Они узнают, какие профессии востребованы на рынке труда. Родители получают информацию о профессиях нового поколения, педагоги развивают свои компетенции и повышают мотивацию свою и ребят на воплощение новых идей, – рассказал учитель педагог - психолог школы № 55 Иркутска Марина Шилова.

Кому адресован проект? Подросткам, ученикам 6 – 11 классов. Ведь именно в этом возрасте школьники не просто начинают задумываться о будущей профессии, а постепенно определяются с ней, со своим местом в жизни. «Билет в будущее» - это еще один шанс получше понять себя и окружающий мир. Он реализуется при поддержке Минпросвещения страны.