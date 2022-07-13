Объявленную в розыск мошенницу задержали судебные приставы в Иркутске. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области

В Иркутске судебные приставы задержали 51-летнюю женщину, которая обвиняется в мошенничестве. Она была объявлена в розыск по постановлению судьи Октябрьского районного суда. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время несения службы на посту № 1 в здании одного из судов областного центра обнаружена находящейся в розыске женщина, - рассказали в ведомстве.

После этого злоумышленницу передали полицейским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для школьников Иркутской области готовится новый сезон проекта «Билет в будущее».(подробности)

Свалка горит в поселке Квиток Тайшетского района. Она не раз нарушала требования пожарной безопасности. Это происходит из-за бездействия местной администрации. Кроме того, она много раз нарушала требования пожарной безопасности.(подробности)