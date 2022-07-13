Появилась версия, из-за чего могли бросить страйкбольную гранату на улице Декабрьских Событий в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стала известна одна из возможных версий взрыва страйкбольной гранаты на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Напомним, громкий хлопок в одном из дворов местные жители услышали в ночь на 13 июля. Прибывшие полицейские и сотрудники экстренных служб нашли на месте фрагменты страйкбольной гранаты.

- Неподалеку от этого дома находится пивной бар. Не исключено, что кому-то из местных жителей надоел шум, который постоянно доносится из бара. Либо ее кинули кто-то из посетителей. Сейчас эти версии проверяются.

Добавим, что во время хлопка никто не пострадал. Полицейские ищут нарушителя спокойствия.

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