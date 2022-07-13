Дорогу сузят по улице Красный Путь в районе дома №83 в Иркутске на полмесяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске ограничат движение по улице Карсный Путь. На участке по адресу Красный Путь, №83 сузят проезжую часть почти на полмесяца, с 18 июля по 1 августа 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Ограничение связано с проведением аварийных работ на водопроводной сети ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», - рассказали в администрации столицы Приангарья.

Напомним, в Иркутске также проезд ограничат по правой полосе дороги по улице Костычева - от улицы Варламова до здания №30/25. Работы запланированы с 9.00 15 июля до 20.00 30 сентября 2022 года. Они связаны с проведением строительно-монтажных работ на теплосети.

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