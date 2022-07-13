Поиск пенсионера в спортивном костюме и коричневых сандалиях продолжается в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском продолжается поиск пропавшего больше недели назад пенсионера. Как рассказали близкие мужчины, он 2 июля ушел из поселка Михайловка Черемховского района в село Мальта Усольского района, где живет его родственница. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На железнодорожном вокзале в Усолье-Сибирском он приобрел билет до места назначения, - отметили в ведомстве. – Но, не воспользовавшись им, пенсионер пешком пришел на лыжную базу «Снежинка». После этого о нем ничего не было известно.

Пропавший высокого роста, средней комплекции, с седыми волосами, голубоглазый. В полиции уточняют, что он может быть дезориентирован и возможна кратковременная потеря памяти.

В тот день Василий Коржаков был одет в спортивный костюм с полосками, верх был черный, а низ – темно-синий. Под кофтой надета светлая футболка, на ногах – коричневые сандалии.

Всех, кто видел или знает его местоположение, сотрудники МВД просят обратиться в местный отдел полиции.

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