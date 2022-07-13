Мотоциклист погиб на Глазковском мосту в Иркутске после столкновения с Toyota Allion Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 8 июля произошла трагедия – на Глазковском мосту погиб мотоциклист после столкновения с иномаркой Toyota Allion. Из-за частых аварий с мотоциклами и летальными исходами в них инспекторы ГИБДД провели рейд водителей мототранспорта. Обращали внимание на наличие регистрационных документов, прав на управление категории «А», страхового полиса и защитного шлема. Об том сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Еще один несчастный случай произошел 9 июля, - рассказали в ведомстве. - На улице Сергеева в результате столкновения с машиной Haval получили тяжкие повреждения 20-летние водитель и пассажир мотоцикла Honda.

С начала 2022 года в Иркутске и пригороде случилось 34 аварии с мотоциклами. В них травмировались 30 человек, двое погибли. Обнаружено 750 нарушений ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиск пенсионера в спортивном костюме и коричневых сандалиях продолжается в Усолье-Сибирском. Полицейские продолжают разыскивать Василия Коржакова в Усолье-Сибирском.(подробности)

Дорогу сузят по улице Красный Путь в районе дома №83 в Иркутске на полмесяца.(подробности)