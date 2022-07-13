Ремонт дорог частного сектора начался в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске начали ремонтировать дороги частного сектора. До конца строительного сезона приведут в порядок участки 45 улиц. На это направлено более 68 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В Свердловском округе работы проведут на улицах Еловая, Набережная Каи, Ломоносова, Овражная и Листвиничная, в переулках Короленко и Иркутный, - рассказали в администрации.

На дорогах положат новый асфальт, отсыпят скосы, также на некоторых участках сделают грейдирование.

В Ленинском округе станут ровными дороги на 13 улицах - 4-я Линия, Пржевальского, Тельмана, Павла Красильникова и другие. В Октябрьском – на Коммунистической, Провиантской, Вилюйской, Есенина и остальных улицах. В Правобережном округе отремонтируют 18 участков на улицах Щедрина, Напольная, проезд Турчанинова, а также нескольких улиц в микрорайоне Лесной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогу сузят по улице Красный Путь в районе дома №83 в Иркутске на полмесяца.(подробности)

Мотоциклист погиб на Глазковском мосту в Иркутске после столкновения с Toyota Allion.(подробности)