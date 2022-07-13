Ангарчанин спас от гибели девушку, которую душил прохожий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске прохожий спас 19-летнюю девушку, которую неожиданно повалил на землю преступник и начал душить. Спаситель Глеб Цинкер, который в это время шел мимо и увидел происходящее, быстро оттащил мужчину в сторону и удерживал его до приезда сотрудников полиции. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России Приангарья.

- Выяснилось, что 32-летний задержанный пьян, это подтвердило проведенное освидетельствование, - уточнили в ведомствах. - Объяснить причину своего поступка он не смог. За появление в общественном месте в состоянии опьянения в отношении него составлен административный протокол.

Кроме того, на злоумышленника возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

В полиции отметили, что не побоявшегося преступника Глеба Цинкера поощрят.

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