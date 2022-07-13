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Общество13 июля 2022 6:35

Земельный участок, выданный без торгов, забрали у предпринимателя из Тулуна обратно

Такое требование выдвинула Тулунская межрайонная прокуратура, суд с ним согласился
Татьяна КОЛЯДИНА
Земельный участок, выданный без торгов, забрали у предпринимателя из Тулуна обратно

Земельный участок, выданный без торгов, забрали у предпринимателя из Тулуна обратно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тулунская межрайонная прокуратура направила в суд дело о незаконности передачи земельного участка под предпринимательскую деятельность. Он был выдан без проведения аукциона, путем перераспределения земельных участков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Тем самым были нарушены права других субъектов предпринимательской деятельности, имеющих право на участие в аукционе на получение прав на спорный земельный участок, - отметили в ведомстве.

Поэтому прокурор направил в суд иск об аннулировании соглашения и возврате участка, с чем согласился не только Тулунский городской суд, но и Иркутский областной суд. Решение вступило в силу.

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