Долг по зарплате более 2 млн рублей вернули работникам иркутской строительной фирмы Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутске Прокуратура Октябрьского района вмешалась в дело после жалобы о долге по зарплате в строительной фирме. Работникам задержали выдачу денег на месяц. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Перед 72 работниками организации, осуществляющей строительство многоквартирных домов, сформировалась задолженность по оплате труда за апрель 2022 года в размере свыше двух миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Главе организации было выдано представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, выяснилось, что раньше руководитель фирмы уже нарушал сроки выдачи заработной платы. Тогда его оштрафовали.

На данный момент долг полностью погашен.

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