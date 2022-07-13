Кинофестиваль «Человек и Природа» пройдет в Иркутске.

Определена внеконкурсная программа 21 Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и Природа». В нее войдут 12 картин. 11 работ русских режиссеров, и одна лента режиссера из США. Фестиваль пройдет в Иркутске с 19 по 30 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. Об этом сообщает пресс – служба администрации Иркутской области.

- Фильмы внеконкурсной программы никогда не уступали по своим качествам участникам конкурсного отбора, а порой и превосходили их, – рассказывает член отборочной комиссии кинофестиваля «Человек и Природа» Надежда Зайцева.

В этом году для участия в фестивале в отборочную комиссию поступило 123 работы. Из них в основную программу было отобрано 25 кинолент в документальном, научно – популярном и игровом жанрах. Наибольшее количество фильмов представлено из России – 18.

Напомним, в прошлом году, на юбилейном 20 фестивале, выбирали лучших из лучших из 31 представленных работ. Гран-при и приз в 300 тысяч рублей тогда получил фильм «По тонкому льду», снятый режиссером Генри Марио Миксом. Лучшим документальным фильмом стала работа «Остров Буромского» . В качестве лучшего научно -популярного отмечен фильм «Земля кулика-лопатня». Авторы этих двух картин - российские документалисты. А вот лучшим игровым фильмом был признан «Грецкий орех» иранского режиссера Мохаммада Хоссейна Махдавяна.