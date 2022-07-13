Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 10:33

Движение ограничат по улице Красноармейской в Иркутске почти до конца лета

Это связано с проведением работ по перекладке сетей канализации
Татьяна КОЛЯДИНА
Движение ограничат по улице Красноармейской в Иркутске почти до конца лета

Движение ограничат по улице Красноармейской в Иркутске почти до конца лета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске будет ограничено движение по улице Красноармейской. Это связано с проведением работ по перекладке сетей канализации. Об том сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Частично проезд перекроют на участке от дома №18 по улице Красноармейской до Карла Маркса, - рассказали в администрации.

Нововведение будет действовать практически до конца лета – с 9.00 часов 14 июля до 17.00 часов 29 августа 2022 года.

Водителей просят заблаговременно составлять свой маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 фильмов вошли во внеконкурсную программу кинофестиваля «Человек и Природа» в Иркутской области. Среди них 11 работ неигрового кино российских режиссеров и одна картина режиссера из США.(подробности)

Систему транспортной безопасности начали устанавливать на трассе Иркутск – Большое Голоустное. К ней относятся камеры видеонаблюдения, инфракрасные датчики движения и системы звукового оповещения.(подробности)