Движение ограничат по улице Красноармейской в Иркутске почти до конца лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске будет ограничено движение по улице Красноармейской. Это связано с проведением работ по перекладке сетей канализации. Об том сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Частично проезд перекроют на участке от дома №18 по улице Красноармейской до Карла Маркса, - рассказали в администрации.

Нововведение будет действовать практически до конца лета – с 9.00 часов 14 июля до 17.00 часов 29 августа 2022 года.

Водителей просят заблаговременно составлять свой маршрут.

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