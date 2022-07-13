Автомобилист погиб в тройном ДТП под Заларями

Автомобилист погиб при тройном ДТП под Заларями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Днем в нескольких километрах от поселка Залари произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Друг в друга врезались Toyota Corolla, Nissan Note и Mazda. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД России по Иркутской области.

- 41-летний водитель Toyota Corolla от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

Также медпомощь понадобилась еще водителю и двум пассажирам Mazda. Полицейские выясняют все причины и условия произошедшего.

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