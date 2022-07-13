В главном корпусе Вихоревской городской больницы скоро начнется капремонт. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Главный корпус Вихоревской городской больницы начнут приводить в порядок в этом году. Об этом говорили во время визита главы Приангарья Игоря Кобзева в Братск и район.

- Работы будут вестись два года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», - отметил Игорь Кобзев. - Наша задача - полностью и своевременно освоить федеральные средства. Кроме того, на ремонт предусмотрены деньги областного бюджета. Параллельно продолжаем решать задачу по обновлению медицинского оборудования.

Больница работает в четырех корпусах, главный был построен в 1968 году и требует обновления. В 2021-м начали разрабатывать проект, а в этом году стали менять инженерные сети и систему подачи кислорода. А буквально на прошлой неделе в медучреждении установили новый хирургический потолочный светильник и операционный стол.

Кроме того, масштабное обновление ждет Братский перинатальный центр. Впервые за 20 лет отремонтируют три имеющихся корпуса, а также построят дополнительный. Проектирование закончат осенью.

- Строительство нового корпуса Братского перинатального центра крайне необходимо, - подчеркнул губернатор. - В учреждении принимают роды не только у жительниц Братского района. Сюда направляются женщины из Казачинско-Ленского, Усть-Илимского, Чунского, Усть-Кутского и других районов.