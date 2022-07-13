Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин, которого задрафтовали в НХЛ, подписал новый контракт с ЦСКА. Фото: федерация хоккея России.

Восходящая звезда российского хоккея защитник из Ангарска Владимир Грудинин подписал новый контракт с чемпионом КХЛ ЦСКА. 18-летний сибиряк, который является воспитанником «Ермака», проведет в армейском клубе еще три ближайших сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

В этом году Владимир Грудинин в составе ЦСКА выиграл самый почетный трофей российского хоккея – Кубок Гагарина. Кроме этого, ангарчанин дебютировал за национальную сборную России, став одним из самых молодых дебютантов в истории главной команды страны.

Ну а несколько дней назад Владимира Грудинина на драфте новичков под №155 выбрал один из лучших клубов НХЛ «Каролина Харрикенс». Интервью с первым тренером Владимира Грудинина, читайте ЗДЕСЬ.

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