Предприниматель из Усолья-Сибирского подарил мошенникам 1 миллион рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать жителей Иркутской области. На очередную их удочку попал доверчивый предприниматель из Усолья-Сибирского. Владелец лесообрабатывающей компании решил купить погрузочное оборудование. На одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже гидроманипулятора стоимостью более 2 миллионов рублей. Продавец, который представился сотрудником челябинской фирмы, по электронной почте отправил бизнесмену договор и реквизиты счета. Технику он обещал отправить в течение недели после получения аванса в 1 миллион рублей.

- Предприниматель поверил и отправил 1 миллион рублей, а затем стал ждать сообщение об отправке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако обещанный товар так и не получил. Менеджер перестал выходить на связь, а сайт фирмы исчез.

Теперь аферистов ищут полицейские. По факту обмана бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».