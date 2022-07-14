Инженерные классы по авиастроению откроются в школах Иркутска. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Первые инженерные классы по авиастроению появятся в Иркутске в новом учебном году. Их откроют в двух школах города - №33 и №39. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Инженерный класс – это новая модель профильного образования для школьников, где большое внимание уделено работе с одаренными детьми, мотивированными на обучение именно по инженерному направлению, - уточнили специалисты.

Стоит отметить, что зачислять в классы по авиастроению будут только тех, кто пройдет конкурсный отбор. Обучение будет отличаться программами по математике и физике, которые позволят формировать у учеников инженерные, технологические и другие компетенции. Отбор учащихся в профильные коллективы уже идет.

Стоит отметить, что профильные инженерные классы судо- и авиастроительной отрасли появятся в 23 регионах нашей страны по поручению президента России. Они позволят ребятам обрести углубленные знания некоторых предметов, а также будут способствовать профориентации выпускников школ.

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