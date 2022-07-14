Segezha Group установит Лесосибирске противопожарные плакаты с рисунками художника Виктора Каплуна. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») и молодой красноярский художник Виктор Каплун реализовали совместный творческий проект по профилактике лесных пожаров. Рисунки, объединенные общей идеей «Живет дерево – живет и человек», будут выполнены в виде плакатов «Дом», «Хозяин» и «Туристы» и размещены в г.Лесосибирске Красноярского края.

Виктор Каплун, известный сибирский художник-живописец, который родился в Лесосибирске, окончил Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. Для него тема разрушительной силы огня – личная, когда он был ребенком, при пожаре погибла его мама. Специально для Segezha Group мастер выразил на бумаге свои чувства, рассчитывая, что картины помогут людям быть более осмотрительными и осторожными с огнем в лесу.

Яркие творческие работы Виктора Каплуна помогут оградить лес от необдуманных действий человека – одного из основных источников природных пожаров, причиной которых зачастую является неосторожное обращение с огнем.

«Люди, которые умеют мыслить, лишний раз задумаются и расскажут другим, что мы можем сами предотвратить пожары в лесу, если будем бережно к нему относиться. Многие говорят - я люблю природу, но ничего не делают для ее защиты. А любовь должна проявляться в действиях, в ответственности за то, что любишь. Своим творчеством я хочу напомнить людям об этой ответственности, о заботе о лесе – нашем национальном достоянии», - говорит Виктор Каплун. Лес для него имеет важное значение, по его словам, есть особая связь с ним. Значение леса отражается и в его творчестве.

Как ответственный лесопользователь Segezha Group уделяет значительное внимание предупреждению лесных пожаров. В 2022 году более 50 специалистов лесозаготовки из филиалов по лесным ресурсам Лесосибирского ЛДК №1 и ООО «Ксилотек-Сибирь» прошли специальные курсы по организации тушения крупных лесных пожаров. В период повышенной пожароопасности более 100 специалистов сибирских предприятий и 40 единиц тяжелой техники привлекались для усиления штатных лесопожарных формирований. Лесопромышленники оказывали помощь в организации тушения пожаров сотрудникам КГАУ «Лесопожарный центр» в Красноярском крае и ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» в Иркутской области. Сотрудники шести лесозаготовительных филиалов предприятий компании, действующих в Восточной Сибири, принимали участие в тушении 34 лесных пожаров на площади более 11 тыс. га. При этом, 16 очагов возгораний на площади 9540 га были ликвидированы за пределами участков аренды компании. Сегодня специалисты подключаются там, где нужна помощь и техника, где огонь угрожает населенным пунктам. Благодаря грамотным действиям активов на местах, компании удалось избежать распространения очагов на арендованных участках леса.

«Мы не первый год сталкиваемся с лесными пожарами и имеем достаточный опыт, чтобы оказаться полезными в борьбе с огнем. Лес имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение, поэтому действуем системно по ряду направлений. Компания ведет активную разъяснительную работу с жителями. Транслируем ролики о правилах пожарной безопасности и осторожном обращении с огнем в лесу, размещаем на участках аренды противопожарные аншлаги, помогаем лесоохране, МЧС и органам власти при ликвидации любых очагов возгорания в лесах. Подключаемся, где не хватает людей и техники, где огонь угрожает населенным пунктам, помогаем даже за пределами границ нашей аренды» - комментирует вице-президент по стратегическим коммуникациям коммуникациям и бренду Кермен Манджиева.

Справочно: Согласно информации МЧС России, виновником до 90% всех лесных пожаров в нашей стране является человек. Чаще всего распространение огня в лесах допускают охотники и рыбаки, заготовители сена, ягодники, грибники, граждане, осуществляющие деятельность в лесу. Нарушителей правил пожарной безопасности штрафуют на сумму до 60 тыс. руб. При ущербе лесному фонду от 10 тыс. руб. виновник несет уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с максимальным наказанием при квалифицирующих признаках в виде штрафа до 3 млн. руб. или лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. Виновное лицо в обязательном порядке возмещает ущерб, причиненный лесному фонду, почвам, окружающей среде и затраты государства на тушение пожара (ст. 100 Лесного кодекса РФ). По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в мае-июне 2022 г. на территории Красноярского края и Иркутской области было зафиксировано 1444 очага возгорания. В ряде районов огонь угрожал населенным пунктам, были введены режимы ЧС.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com