Роман Колесов: Ситуация в селе Голуметь Черемховского района находится под контролем Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 13 по 14 июля в Иркутской области бушевала непогода. Выпало 54 мм осадков – шли сильный ливень и град, гремели грозы, а ветер срывал крыши с домов. Так, особенно не повезло селу Голуметь в Черемховском районе. Там за это время без кровли остались пять зданий: голуметская средняя общеобразовательная школа, дом культуры, водонапорная башня, больница и котельная. Но, счастью, они работают в прежнем режиме. На фоне всех событий было принято решение ввести режим ЧС на этой территории. Ситуацию прокомментировали в правительстве Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Ситуация находится под контролем правительства Иркутской области, - уточнил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. - Сейчас в селе Голуметь продолжаются обследования для выявления последствий неблагоприятных погодных условий. По итогам будем принимать решения о дальнейших мерах.

На данный момент вместе с администрацией Черемховского района прорабатывается вопрос о восстановлении крыш учреждений.

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