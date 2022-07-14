Заведующая детским садом из Черемхово пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями

Заведующая детского сада из Черемхово пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прокуратура Черемхово направила в Черемховский городской суд уголовное дело о 43-летней заведующей детского сада. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СУ СК России Приангарья.

- Подозреваемая издала фиктивные приказы о трудоустройстве трех человек, воспитателей и сторожа, которые по факту не работали, - рассказали в ведомстве. - После женщина предоставила подложные документы учета рабочего времени в бухгалтерскую службу, на основании которых в 2017-2022 годах начислялась зарплата.

Она и якобы работающие сотрудники использовали "незаконную зарплату" по своему желанию. Сумма получилась немаленькая – больше двух миллионов рублей. Такой ущерб причинила злоумышленница министерству образования Иркутской области.

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