Прокуратура проводит проверку по инциденту в одном из санаториев Братска, где избивали ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура начала проверку по факту избиения подростка в одном из санаториев Братска. На место выезжала городской прокурор. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактике их правонарушений, - уточнили в ведомстве. - После этого при наличии оснований примут прокурорские меры.

Напомним, в одном из пабликов появилась информация о систематическом избиении школьника в санатории Братска. Его мать рассказала, что это продолжалось две недели. При этом педагоги не обращали на это должного внимания. В конце концов ребенок позвонил маме и попросил забрать его домой.

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