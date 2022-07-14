Депутаты Думы Иркутска помогли приобрести лошадь для конного клуба

Депутаты Алексей Савельев, Алексей Кудрявцев и Григорий Вакуленко оказали поддержку в приобретении лошади для конного клуба «Бретта».

Депутаты Думы Иркутска Алексей Савельев, Алексей Кудрявцев и Григорий Вакуленко оказали поддержку в приобретении лошади для конного клуба «Бретта».

– На ипподроме, который расположен в моем округе, проходят соревнования, городские мероприятия. Оказываем содействие в ремонте оборудования, кресел. В этот раз удалось помочь с покупкой лошади, – рассказал депутат Алексей Кудрявцев.

Специалисты клуба выбрали лошадь по кличке Хабанера. Ее вместе с «дочерью» привезли из конно-фермерского хозяйства в Ленинградской области. Обе лошади – потомки двукратного серебряного призера Олимпийских игр Пепла из Кировского конного завода. А родной брат Хабанеры по кличке Хоровод признан лучшей лошадью России по выездке.

– Думаю, эта лошадь будет показывать замечательные результаты. Она разительно отличается от большинства лошадей, которые рождены здесь и находятся на Иркутском ипподроме. Видна стать, порода, – прокомментировал депутат по избирательному округу № 7 Алексей Савельев. Депутаты посетили городской конноспортивный центр, чтобы посмотреть, как освоилась Хабанера М, как проходят занятия. В клубе состоит около 50 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

- Лошади помогают детям с разными заболеваниями. Поэтому необходимо, чтобы в городе продолжало развиваться направление иппотерапии, – подчеркнул депутат по избирательному округу № 24 Григорий Вакуленко.

Выводить на соревнования Хабанеру М планируют через год.