Небольшой дождь прольется в Иркутске 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутске 15 июля принесет в региональный центр небольшой дождь. Облачность будет переменной, а ветер северо-западным. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 15 июля скорость ветра 5-10 м/с, возможны порывы до 13 м/с, - говорят метеорологи. – Воздух в областном центре прогреется сегодня днем до +19…+21 градуса.

Атмосферное давление столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 15 июля также будет с переменной облачностью и дождями – местами кратковременными, местами сильными и очень сильными, возможны грозы. Ветер по области дует со скоростью 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +18…+23. При облачной погоде похолодает до +12…+17. Теплее всего в пятницу в северо-восточных районах, там от +24 до +29.

На западе и севере региона по-прежнему сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.