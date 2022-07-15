Оставленная на плите сковорода стала причиной пожара в Иркутске

Оставленная на плите сковорода стала причиной пожара, на котором спасли двух человек в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне вечером в Иркутске на улице Полярной в жилом деревянном доме произошел пожар. Информацию об этом в дежурную часть передали очевидцы. В тот момент из-под крыши шел дым. На место происшествия выехали две единицы техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сотрудники газодымозащитной службы отправились на разведку внутрь горящего дома и в одной из комнат обнаружили двух пьяных иркутян, мужчину 1956 года рождения и женщину 1972, их спасли и передали бригаде скорой помощи с отравлением угарным газом, - рассказали в ведомстве.

Пострадавших увезли в больницу. В 23.03 открытый огонь был потушен. Пламя повредило дом на площади 40 квадратов. Предварительной причиной пожара стала оставленная на включенной плите сковорода.

За прошедшие 24 часа в регионе случилось пять пожаров.

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