К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир». Фото предоставлено компанией.

За первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ оформили почти 2,5 млн карт «Мир», каждая пятая национальная карта выпускалась в цифровом формате. На «Мир» в июне пришлось более 40% общего оборота по картам банка и почти 85% объема транзакций по виртуальным картам. По прогнозу банка, к концу года доля национальных карт в общем объеме трат по картам ВТБ достигнет 50%.

Всего с начала года ВТБ выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате, в то время как год назад на виртуальный «Мир» приходилось менее 3%. Всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона цифровых национальных карт.

Россияне все чаще расплачиваются именно национальными картами – летом на них пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла уже 85%.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ потратили 465 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года. При этом с января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть – до 90 млрд рублей. В сегменте цифрового «Мира» динамика еще более значительная: оборот по таким картам к июню вырос втрое.

«Несмотря на уход ряда зарубежных платежных сервисов, цифровые карты – и прежде всего «Мир» – продолжают набирать популярность. Владельцам смартфонов на ОС Android по-прежнему доступна оплата с помощью Samsung Pay и Mir Pay, кроме того, цифровыми картами можно расплачиваться в интернет-магазинах. В целом мы фиксируем продолжающийся спрос на национальные карты – как в пластиковом, так и в цифровом формате, сегодня их портфель в ВТБ превысил 13,5 млн карт. На них уже приходится свыше 40% трат по картам ВТБ против трети в первом квартале. К концу года, по нашим прогнозам, их доля в обороте розничных клиентов может достичь 50%», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ (ПАО).