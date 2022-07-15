Инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных водителей.

15, 16 и 17 июля инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на трезвость. Нарушителям грозит административная ответственность. Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет, в случае повтора уже грозит уголовное наказание лишением свободы до 2 лет.

- С начала 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 47 ДТП с участием пьяных водителей. В результате таких происшествий погибло 6 человек и еще 72 человека получили различные травмы, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что употребления алкоголя за рулем – грубое и опасное правонарушение, которое в случае повтора карается уголовным наказанием. Водитель подвергает риску себя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Инспекторы просят проявить благоразумие и не садиться за руль в пьяном виде.