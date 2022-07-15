Боятся ли иркутяне заражения оспой обезьян, выяснил сервис SuperJob Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска – боятся ли они заражения оспой обезьян? Ведь на днях в России был зафиксирован первый случай заражения. Оказалось, что 59% иркутян оспа обезьян совсем не пугает.

- Женщины чаще мужчин опасаются вируса, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – Об этом заявили 14% представителей прекрасного пола. Среди мужчин опасения выразили 6%. Кстати, иркутяне до 34 лет самые бесстрашные: 72% из них совсем не боятся оспы обезьян, несмотря на то, что подавляющее большинство не вакцинировано.

Также опрос показал, что всего 10% иркутян в возрасте до 41 года однозначно готовы вакцинироваться от вируса. О том. Что они не собираются ставить прививку заявили 33% респондентов. Что касается результатов опроса по стране, то всего 8% россиян признались, что очень боятся заразиться новым вирусом.

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