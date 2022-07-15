Движение ограничат на перекрестке улиц Терешковой и Чайковского в Иркутске на месяц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Внимание, автомобилисты! В Иркутске будет ограничено движение для всего транспорта на перекрестке улиц Терешковой и Чайковского. Запрет будет действовать целый месяц. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Проезд перекроют с 8.00 20 июля до 20.00 20 августа 2022 года, - рассказали в городской администрации.

Новое ограничение связано с проведением работ по строительству тепловой сети.

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